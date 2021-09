Ervaren renner van Israel Start-Up Nation kroont zich met meer dan twee minuten voorsprong tot Canadees kampioen

Terwijl we in Europa vooral naar het EK kijken, ging in Canada het nationaal kampioenschap door. Israel Start-Up Nation was de ploeg die daar aan het feest was. Daar zorgde Guillaume Bovin voor. Boivin was veruit de sterkste en veroverde dan ook het goud.

De 32-jarige Boivin kent het klappen van de zweep wel en demonstreerde dat nog eens in het Canadees Kampioenschap. Boivin reed dit jaar de Tour de France uit en was onlangs nog actief in de Benelux Tour. In 2015 was hij al eens nationaal kampioen van zijn land. GROTE VERSCHILLEN Dat is hij nu dus opnieuw. Boivin liet iedereen ver achter zich en triomfeerde met een voorsprong van meer dan twee minuten. Niemand dus die ook maar enig verhaal had op zijn solo. Uiteindelijk was het 2'24" na zijn aankomst toen met Antoine Duchesne de eerste achtervolger over de streep reed. Die had op zijn beurt een ruime marge op een groepje achtervolgers dat sprintte voor de derde plaats en bijbehorende bronzen medaille. Die spurt werd gewonnen door Derek Gee, op meer dan vier minuten van winnaar Boivin.