Sonny Colbrelli vloert Evenepoel in sprint en is nieuwe Europese kampioen wielrennen

Sonny Colbrelli is de nieuwe Europese kampioen wielrennen. De Italiaan haalde het in eigen land in een sprint à deux van Remco Evenepoel. Na een bronzen medaille in de tijdrit, pakt Evenepoel nu zilver in de wegrit.

Het EK leek wel wat op een juniorenkoers, dankzij of ondanks de korte afstand van ruim 185 kilometer. Halfweg koers schudde Tour-winnaar Tadej Pogacar zelfs al enkele keren aan de boom. Ook Campenaerts, eerste luitenant, was bijna altijd zeer attent mee.

Ondanks de chaos leek er in de laatste 50 kilometer toch een finale kopgroep te ontstaan met Evenepoel, Hermans, Cosnefroy, Pogacar, Colbrelli, Trentin, Hirschi, Sivakov en Hoelgaard.

Evenepoel rijdt (bijna) iedereen eraf

Hermans probeerde er alles aan te doen om de rode loper uit te rollen voor Evenepoel en in de voorlaatste ronde trok Evenepoel nog eens fors door. Hij kreeg Cosnefroy en Colbrelli mee in zijn wiel. Net de renners die je niet mee wil hebben aangezien Colbrelli een van de snelste jongens van de kopgroep was.

Het podium leek weg gereden te zijn, Evenepoel bleef doorstomen en dat kostte de kop van Cosnefroy. De Fransman werd simpelweg uit de wielen gereden. Op de laatste klim lukte het Evenepoel niet om Colbrelli los de schudden waardoor ze met zijn tweeën de slotkilometers in gingen.

De achtervolgers waren buiten schot maar Evenepoel bleef doorrijden met Colbrelli in het wiel. In de slotkilometers nam de youngster meerdere malen gretig over van de snellere Colbrelli. In de sprint was het een koud kunstje voor Colbrelli om de gouden plak binnen te halen, voor Remco Evenepoel. Cosnegroy pakt brons.