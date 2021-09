Merlier zag dat het goed was: "Zo is Mathieu van der Poel nu eenmaal"

In de Antwerp Port Epic hield Mathieu van der Poel een test om te zien of hij het najaar nog zal rijden.

Mathieu van der Poel sukkelt al een tijdje met de rug. Om na te gaan of een verderzetting van het seizoen nog zinvol is, reed de Nederlander de Antwerp Port Epic.

Van der Poel won in Antwerpen, voor Taco van der Hoorn en ploegmaat Tim Merlier. En die zag dat het goed ging met zijn kopman. “We waren met vier man, Van der Poel, Dries De Bondt, Jonas Rickaert en ikzelf present in de kopgroep. Ik was aanvankelijk niet mee maar kon alsnog aansluiting vinden samen met Danny van Poppel”, vertelt Merlier aan Het Nieuwsblad. “Het plan wees daarna zichzelf uit. Mathieu van der Poel was vandaag weer heel sterk en is gaan demarreren. Dan weet je genoeg.”

Zelfs Merlier was onder de indruk. “Zo is hij nu eenmaal. Hij is een ingetogen man, die een aanval plaatst wanneer hij het wil. Het is gewoon een super goede coureur”, zei Merlier nog.