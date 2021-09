Optimistische bondscoach: "Niet alleen Van Aert en Evenepoel, maar ook alle luitenanten klaar voor fantastisch WK"

De bondscoach is terug in het land na een EK met 5 medailles. Evenepoel pakte er daar 2 van, Van Aert imponeerde ondertussen in de Tour of Britain. Het zorgt voor vertrouwen bij Sven Vanthourenhout. Niet alleen in die twee, maar ook in de rest van zijn WK-ploeg.

Ook Vanthourenhout moet nu de klik in het hoofd maken: het EK achter zich laten en toewerken naar het WK. Op de luchthaven van Zaventem blikte hij al vooruit bij VTM Nieuws. "Niet alleen Wout van Aert en Remco Evenpoel, maar ook alle luitenanten zijn klaar voor een fantastisch WK. Iedereen zal op de afspraak zijn. Dat is geen garantie op succes, daar moeten we wel attent voor zijn." Natuurlijk beter zo dan dat er nog veel renners naar de juiste vorm zoeken. "Het is absoluut heel leuk om te zien dat iedereen klaar is om naar Leuven te reizen." Aan Vanthourenhout om erop toe te zien dat de rolverdeling daar goed toegepast wordt. "Wout is de absolute kopman, maar het is de bedoeling dat die andere zeven jongens niet in de schaduw staan en dat ze hun rol kunnen uitvoeren zoals ze die voorgeschoteld krijgen." EVENEPOEL BELANGRIJKE FACTOR Zeker Remco Evenepoel is na zijn recente prestaties toch meer dan zomaar een helper. Remco zal een hele belangrijke factor zijn en hopelijk leidt dat tot succes met Wout", aldus bondscoach Vanthourenhout.