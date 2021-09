Wielertransfers: B&B Hotels verwelkomt een mountainbiker en Trek-Segafredo een Spaans talent

B&B Hotels en Trek-Segafredo hebben een opvallende naam aangetrokken voor 2022. Mountainbiker Victor Koretzky gaat in het shirt van B&B Hotels rijden op de weg. Bij Trek-Segafredo gaan ze de toekomst in met het Spaanse talent Marc Brustenga.

Victor Koretzky was op de voorbije Olympische Spelen nog actief op de mountainbike en werd in Tokio vijfde. Koretzky staat eerste op de mouhtainbikeranking en won dit jaar al twee wereldbekermanches. Bij B&B Hotels, dat al langer in hem geïnteresseerd is, willen ze hem helpen om ook op de weg te presteren. Koretzky tekende een contract voor twee jaar.

Bij Trek-Segafredo kondigen ze dan weer de komst van Marc Brustenga aan, een 22-jarige Spanjaard. Brustenga maakt nu nog deel uit van de opleidingsploeg van Caja Rural en gaat bij Trek-Segafredo zijn debuut als profrenner maken. Ook Brustenga bereikte met zijn nieuwe ploeg een overeenkomst voor de komende twee seizoenen.