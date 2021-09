Dit seizoen voor de eerste keer een Parijs-Roubaix voor vrouwen: 17 kasseistroken voor de rensters

De eerste editie voor de vrouwen staat zaterdag 2 oktober op het programma en het parcours werd vandaag bekendgemaakt. Zo zullen de rensters ongeveer 117 kilometer moeten afwerken in de ‘Hel van het Noorden’.

Op het parcours liggen 17 kasseistroken verwerkt voor de rensters. Onder meer Mons-en-Pévèle en Carrefour de l’Arbre zullen aan bod komen. Benieuwd wie de eerste editie voor vrouwen op haar naam kan schrijven.

😈 #ParisRoubaixFemmes 🚴, 1ère édition

🗓 Saturday, 2nd October / Samedi 2 octobre

1⃣7⃣ cobbled sections / secteurs pavés.

📏 116,4 km



🔎 Discover the route of the very first #ParisRoubaixFemmes! ⬇

🔎 Voici le parcours du premier #ParisRoubaixFemmes! ⬇ pic.twitter.com/KPERujqM9n