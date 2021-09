Heel wat straffe renners zakken af naar Skoda-Tour de Luxembourg: wie zijn de favorieten?

Met de Skoda-Tour de Luxembourg staat er vanaf vandaag een nieuwe rittenwedstrijd op het programma dit seizoen. Er zakken heel wat sterke renners af naar de wedstrijd en dus overlopen we de favorieten.

De ploeg met de meest sterke bezetting in de Skoda-Tour de Luxembourg is misschien wel Trek-Segafredo. De wielerformatie heeft met Vincenzo Nibali en Bauke Mollema twee klassementsrenners mee en ook de jonge Mattias Skjelmose, die dit seizoen al verschillende keren indruk kon maken, is van de partij.

Ook AG2R Citroën Team heeft verschillende renners waar ze op kunnen inzetten. Zo wil Bob jungels zich tonen in eigen land, maar Benoit Cosnefroy is met onder meer een derde plaats op het EK in goede doen.

Daarnaast is het bij Deceuninck-Quick-Step onder meer uitkijken naar Joao Almeida. De Portugees heeft zijn zinnen op een goed algemeen klassement gezet en het is een renner waar altijd naar gekeken zal worden.

Voor de rest zijn er nog enkele klimmers die op een goed eindklassement kunnen mikken. Denk maar aan een Juan Ayuso, maar ook aan Esteban Chaves, Nairo Quintana, David Gaudu en Thibaut Pinot.