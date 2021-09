Kan John Degenkolb verrassen in Parijs-Roubaix? "Een dag in het paradijs"

John Degenkolb is een renner die je altijd in de gaten moet houden in Parijs-Roubaix. De Duitser won het monument al in 2015 en enkele jaren geleden won hij ook een rit in de Tour de France die erg op Parijs-Roubaix leek.

Op Twitter laat Degenkolb alvast weten dat hij er klaar voor is. "Een dag in het paradijs. Het is altijd goed om wat tijd door te brengen op Parijs-Roubaix, maar vandaag was het nog belangrijker om de herfstcondities van mijn favoriete parcours te controleren. De volledige klassiekersploeg van Lotto Soudal kijkt uit naar 3 oktober en een heel speciale zondag in de hel", aldus Degenkolb.

A day in paradise. It‘s always good to spend some time on the @Paris_Roubaix course but today’s reccon was even more important to check the autumn conditions of my favorate race track. The full @Lotto_Soudal classics squad looks forward to 03.10. and a very special sunday in hell pic.twitter.com/uAw5WXm4J8