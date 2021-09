Lotto Soudal rekent onder meer op Caleb Ewan in Skoda-Tour de Luxembourg

Lotto Soudal heeft deze ochtend op Twitter nog eens bekendgemaakt met welke renners ze aan de start van de Skoda-Tour de Luxembourg zullen verschijnen. Zo is Caleb Ewan de kopman van de Belgische wielerformatie.

Daarnaast zullen er ook enkele landgenoten deelnemen voor Lotto Soudal. Zo zijn Jasper De Buyst, Frederik Frison en Kobe Goossens van de partij. Ook Roger Kluge en Harry Sweeny zijn geselecteerd.

🇱🇺 #SkodaTour kicks off today and here's how we line up for our final stage race of the season.



Good luck, guys 💪



5⃣1⃣ @CalebEwan

5⃣2⃣ @JasperDeBuyst

5⃣3⃣ @FrisonFrederik

5⃣4⃣ @KobeGoossens

5⃣5⃣ @kluge_roger

5⃣6⃣ @harry_sweeny pic.twitter.com/l0GKRppPJ7