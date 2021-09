Wat met het WK en Parijs-Roubaix voor Mathieu van der Poel? "Kans dat hij deelneemt is waarschijnlijker geworden"

Mathieu van der Poel maakte zondag nog indruk in de Antwerp Port Epic, maar de rugproblemen zijn nog steeds niet van de baan voor de Nederlander. Toch is de kans dat hij deelneemt aan het WK en Parijs-Roubaix groter geworden.

Mathieu van der Poel had maandag na de Antwerp Port Classic opnieuw wat last van de rug, maar volgens Christoph Roodhooft ziet het er beter uit voor het WK en Parijs-Roubaix. "De kans dat hij deelneemt is waarschijnlijker geworden", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Van der Poel kent nu ook zijn programma voor het WK en Parijs-Roubaix. Zo zal de renner van Alpecin-Fenix komend weekend deelnemen aan GP Impanis en de Gooikse Pijl. Deze wedstrijden staan zaterdag en zondag op het programma.