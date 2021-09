Wereldkampioene tijdrijden gaat haar wereldtitel niet verdedigen

U hoeft niet te zoeken naar de titelverdedigster op het WK tijdrijden. Wereldkampioene tijdrijden Anna van der Breggen zal haar titel niet verdedigen op het parcours tussen Knokke-Heist en Brugge. Dat heeft de KNWU, de Nederlandse wielerbond, laten weten.

Van der Breggen was vorig jaar op het WK de grote heldin met winst in zowel de wegrit als de tijdrit. Onlangs liet ze het EK echter links liggen en op het WK gaat ze dus ook al zeker de tijdrit niet rijden. Van der Breggen zal haar carrière zo afsluiten met één wereldtitel in het tijdrijden.

VORMDIP

Ze is immers bezig aan het laatste jaar uit haar wielerloopbaan. Grote delen van dat laatste jaar bleken ook alweer succesvol, met overwinningen in de Omloop, de Waalse Pijl, het NK tijdrijden en de Giro Rosa. Momenteel kampt Van der Breggen echter met een vormdip.

Die laat haar dus niet toe om opnieuw een gooi te doen naar goud op het WK tijdrijden. Het is afwachten of ze in de wegrit wel aan de start komt. Op de weg is Van der Breggen tweevoudig wereldkampioene.