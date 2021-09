Alpecin-Fenix maakt programma bekend van Mathieu van der Poel voor de rest van het seizoen: voorlopig neemt hij deel aan Parijs-Roubaix

Zal Mathieu van der Poel te zien zijn op het WK en Parijs-Roubaix? Het is een vraag waar we voorlopig nog geen antwoord op weten. Wel staat vast dat Alpecin-Fenix van der Poel heeft opgenomen in haar selectie voor Parijs-Roubaix.

Alpecin-Fenix heeft deze ochtend het programma van Mathieu van der Poel bekendgemaakt voor september en oktober. Zo zal de Nederlander deze maand nog te zien zijn in de Primus Classic, de Gooikse Pijl en de GP de Denain.

In oktober staat Parijs-Roubaix dan weer op het programma voor Mathieu van der Poel. Toch is het nog niet zeker of de renner wel aan het Franse monument zal deelnemen. Alles hangt af van zijn rug komend weekend in de Belgische wedstrijden. Ook het WK is voorlopig nog een vraagteken.