Er moet opnieuw heel wat geklommen worden in de Ronde van Luxemburg: twee op twee voor Joao Almeida?

Gisteren maakte Joao Almeida indruk in de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg en vandaag krijgt de Portugees al een nieuwe kans om een nieuwe ritzege binnen te halen. Het parcours is namelijk weer op zijn maat.

In de Ronde van Luxemburg rijden de renners vandaag in de tweede etappe van Steinfort naar Eschdorf. Het is een rit van 186 kilometer en daarin moet opnieuw veel geklommen worden. Zo staan er zeven beklimmingen op het programma.

Ook bij de aankomst gaat het weer bergop, waardoor het weer een finish voor klassementsrenners en punchers is. Pakt Joao Almeida meteen zijn tweede overwinning of kan een renner als Bauke Mollema hem verrassen? We weten het deze namiddag.