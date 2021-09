Joao Almeida na zege in Ronde van Luxemburg: "Voelde me tijdens de rit niet geweldig"

Almeida pakte in de Ronde van Luxemburg zijn vijfde zege van het seizoen. Hij was in de sprint sneller dan Mollema en Hirschi.

Sinds juni pakte Almeida vijf zeges. “Het was een lastige etappe. Gelukkig viel er vandaag geen regen, want anders hadden we nog meer valpartijen gezien”, zei hij na afloop van de koers. “Ik ben heel erg blij met deze zege. De ploeg heeft geweldig gereden en dit is dan ook echt een zege van de hele ploeg. Ik moet ze bedanken.”

De Portugees had nochtans geen bijstere etappe achter de rug. “Ik wist dat het een goede finale voor mij was, mits ik over goede benen beschikte. Ik voelde me tijdens de rit echter niet geweldig, maar we hebben uiteindelijk de gok gewaagd. Dat pakt nu goed uit. We kunnen wel spreken van een goede dag.”

Voor Almeida is het uitkijken naar de individuele tijdrit in deze Ronde van Luxemburg. “Ik zou graag meer zeges willen boeken en een tijdrit speelt me zeker in de kaart, maar we gaan zien hoe ik me de komende dagen voel. We hebben nu al een zege te pakken”, besluit Almeida.