José De Cauwer voelt de druk voor Wout van Aert: "Zesenhalf uur stress"

Alle ogen op het WK zijn gericht op Wout van Aert. Een immense druk waar de renner mee moet leren omgaan.

Het WK in eigen land wordt een spel van allen tegen één. Wout van Aert wordt overal naar voren geschoven als de uitgesproken kandidaat-winnaar.

“Allemaal heel gunstig op zich, maar het zorgt ook voor druk. Nu lijkt het alsof het allemaal gereden is. Van Aert wordt wereldkampioen”, zegt José De Cauwer aan Het Nieuwsblad. “De mensen gaan ontgoocheld zijn als het niet zo is. Pas op, het kan, hè.”

De omstandigheden lijken ideaal. “Van Aert steekt erbovenuit en België heeft een ongelofelijke ploeg. Hoe goed was Victor Campenaerts op het EK? Niet te doen. Maar gaan we echt met één leidsman koersen, alles terughalen en hopen dat we zo tot aan de streep geraken? Iedereen gaat naar ons kijken: de Engelsen gaan niet achter de Fransen rijden en de Fransen niet achter de Italianen. Het zal altijd België moeten zijn. Zo'n WK in eigen land wordt zesenhalf uur stress.”