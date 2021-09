🎥 Niet ideaal met WK in het vooruitzicht: Bauke Mollema knalt tegen dranghekken aan en gaat overkop

Spectaculaire beelden uit de Ronde van Luxemburg. Daar is Bauke Mollema overkop gegaan tijdens de individuele tijdrit. Mollema schatte een bocht niet goed in, knalde tegen de dranghekken en kwam hard tegen het asfalt terecht. De Nederlander reed de tijdrit wel nog uit.

Het zijn beelden die je liever niet ziet. Mollema ging dus redelijk wijd in een bocht en zag te laat dat hij moest corrigeren. Daardoor ging het achterwiel van de renner van Trek-Segafredo al slippen. Vervolgens knalde hij tegen een plastieken blok aan.

Dat staat er ter bescherming van de renners, maar hielp in dit geval niet bepaald. Mollema vloog vervolgens immers ook tegen de dranghekken en werd zo de lucht ingecatapulteerd. Mollema ging zelfs overkop en kwam nadien op zijn zij terecht.

🚲 | Een flinke valpartij voor Bauke Mollema 😢 De Nederlander zit weer op zijn fiets maar dit wordt wonden likken aan de streep.



Hopelijk komt hij er alleen met kleerscheuren vanaf.



Hopelijk komt hij er alleen met kleerscheuren vanaf.

Volg de #SkodaTour 🇱🇺 zonder onderbrekingen op discovery+

Ook zijn fiets was fel beschadigd, maar het is vooral afwachten of Mollema zelf geen ernstige verwondingen heeft opgelopen. Op zondag 26 september staat hij normaal met de Nederlandse ploeg aan de start van de WK-wegrit. Hij kon dus wel weer verder en haalde de finish nog, dat is alvast een hoopvol voorteken.