Lottte Kopecky klopt twee Nederlandse rensters en doet vertrouwen op voor het WK

Kort voor het WK nog van de overwinning proeven: Lotte Kopecky speelt het klaar. De Nederlandse concurrentie, die anders zo dominant is in het vrouwenwielrennen, kon ze deze keer wel aan. Kopecky liet in de eerste rit van de Tour de la Semois Mackaij en Koster achter zich.

De Tour de la Semois is een rittenkoers van 2.2-categorie. Lotte Kopecky neemt daar deel met de Belgische selectie. Haar land-en teamgenoten daar zijn Jolien D'hoore, Valérie Demey, Julie De Wilde en Fien Masure. In de openingsetappe werd er van Vresse-sur-Semois naar Bièvre gereden. Na 132,3 kilometer zou een uitgedunde groep sprinten voor de overwinning. Kopecky maakte nog deel uit van die eerste groep en rondde het ook fraai af in de spurt. Ze haalde het dus voor Floortje Mackaij van DSM. Anouska Koster van Jumbo-Visma maakte de top drie compleet. NU STANDHOUDEN IN TWEEDE RIT Lotte Kopecky gaat dus ook meteen aan de leiding. Als ze stand kan houden in de tweede rit van Bohan naar Vresse-sur-Semois, trekt ze met een eindzege op zak naar het WK.