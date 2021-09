Naast België nog grote blokken op het WK? Van deze landen mag u verantwoordelijkheid verwachten

Op het WK in 2020 kon de Belgische ploeg klinken na het zilver voor Van Aert. Opnieuw zakt België met een sterke ploeg af naar het WK op de weg, maar er zijn ook nog andere landen die met een blok uitpakken. Welke naties komen hiervoor in aanmerking?

ITALIË

Met stip op nummer 1 als concurrerende wielernatie. Met Sonny Colbrelli heeft Italië één van dé mannen in vorm. Het brengt ook een straffe ploeg op de been, met mannen als Ganna, Moscon en Trentin, die het indien nodig ook nog eens zelf zou kunnen afmaken.

© photonews

DENEMARKEN

De laatste jaren in de koers is het volop 'Danish Dynamite' en dus mag verwacht worden dat we de rood-witte tenues ook vaak zien in de WK-wegrit. Met Kasper Asgreen, Magnus Cort en Mads Pedersen heeft Denemarken drie ferme ijzers in het vuur en kan het volop collectief aangepakt worden. Als de ene niet in een winnende positie komt, dan wel een andere. Met veel renners in de finale geraken en dan is Denemarken op zijn sterkst.

FRANKRIJK

De Fransen kunnen zich haast ook niet wegsteken, omdat ze de traditie hebben van één van de grote wielerlanden te zijn en daarnaast met Alaphilippe nog een kopman hebben die erg in zichzelf gelooft. Zijn laatste overwinning dateert wel al van in de Tour. Het is dus de vraag hoezeer zijn landgenoten geloven in Alaphilippe en of die zich voor hem dubbel willen plooien.

© photonews

SLOVENIË

De Slovenen kunnen met Pogačar en Mohorič ook een ferm duo aan de start brengen. Het kleine Slovenië is de laatste jaren een wielerland geworden. Of ze daarom veel op kop gaan rijden, is een andere vraag. Dat is niet van hun gewoonte, maar er zouden wel al eens vroeger dan verwacht Sloveense aanvallen kunnen komen. Mohorič is immers ook een man van de lange adem.

NEDERLAND

Als Mathieu van der Poel fit genoeg is om aan de start te komen, ja, dan zal Oranje ook wel koersen. Zonder Van der Poel is het een heel ander verhaal en zal Nederland een andere manier moeten vinden om een gooi te kunnen doen naar een medaile.