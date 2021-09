📷 Ex-renner Chris Anker Sorensen overleden terwijl hij in Zeebrugge was voor WK wielrennen

Chris Anker Sorensen is overleden in Zeebrugge. Hij werd op de fiets aangereden door een bestelwagen.

Sorensen was amper 37 jaar oud. Hij was in ons land om commentator te zijn voor de Deense televisie bij het WK wielrennen.

"Het is met grote droefheid dat we het nieuws vernamen dat onze goede collega Chris is overleden", klinkt het bij de directeur van TV 2 SPORT.

Sorensen zou een fietsritje aan het maken geweest zijn toen hij werd aangereden door een bestelwagen. Het parket geeft momenteel geen verdere informatie vrij over het ongeval.