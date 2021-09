Renner van Deceuninck-Quick-Step zeer tevreden na overwinning in Ronde van Slowakije: "Eentje voor in de boeken!"

Deceuninck-Quick-Step is niet alleen successen aan het boeken in de Ronde van Luxemburg, want ook in de Ronde van Slowakije doet de Belgische wielerformatie het uitstekend.

Zo won Jannik Steimle vrijdag de tweede rit in lijn gewonnen in de rittenwedstrijd. Een nieuwe overwinning dus voor Deceuninck-Quick-Step daar, want eerder kon ook al de Colombiaanse sprinter Hodeg een rit winnen. Hodeg is ook de leider in de Ronde van Slowakije.

Jannik Steimle was na zijn overwinning zeer tevreden. Hij schreef een reactie op Twitter. "Eentje voor in de boeken! Stop nooit met dromen en geloof in jezelf. Dank jullie, jongens", aldus de Duitse renner van Deceuninck-Quick-Step.