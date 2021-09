Matteo Trentin etaleert goede WK-benen nog eens met winst in Trofeo Matteotti

In Italië heeft thuisrijder Matteo Trentin de Trofeo Matteotti op zijn naam geschreven. De renner van UAE Team Emirates toont een week voor het WK dat zijn vormpeil in orde is voor het wereldkampioenschap.

De Trofeo Matteoti is een eendagsrace in en rond Pescara aan de Adriatische kust. De renners moeten een plaatselijk parcours 12 keer overbruggen. Op dat parcours liggen drie klimmetjes waardoor het telkens een uitputtingsslag is voor de overwinning.

UAE Team Emirates had zichzelf de controle van de koers opgedrongen door een ijzersterke ploeg op te stellen met onder meer Ulissi, Trentin, Gaviria en Rui Costa. Team Movistar zette er Marc Soler en Einer Rubio tegenover.

De zege ging voor het tweede jaar op rij naar de Emiraten. Trentin soleerde naar de overwinning, terwijl de Italiaan Valerio Conti vorig jaar de beste was. Ook in 2019 was Trentin al de bete maar toen reed hij nog voor Mitchelton.

Het is de eerste zege van Trentin in twee jaar, sinds zijn vorige zege in de Trofeo Matteoti.