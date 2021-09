Museeuw vol lof: "Zet van Aert ver boven de rest uit" en "Remco nog niet op niveau Wout"

Het WK komt eraan en dus komen ook de analisten uit hun schulp gekropen. En die hebben al eens een duidelijke mening.

Voor Johan Museeuw is het duidelijk: Wout van Aert is dé man. "Hij is de sterkste renner van het peloton. Veruit", is hij duidelijk in De Zondag.

Boven al de rest

"Ik zet Evenepoel niet op dezelfde hoogte als van Aert. Nog niet. Op vlak van koers, inhoud en intelligentie zet ik van Aert boven al de rest."

"Maar een koers moet natuurlijk altijd gereden worden", rekent Museeuw zich nog niet zegezeker voor de Belgen.