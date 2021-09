Patrick Lefevere reageert op sponsordeal van Remco Evenepoel met Pizza Hut: "Daar trekken we de grens"

Ook wanneer hij niet aan het koersen is, kan u Remco Evenepoel zien op uw tv. Pizza Hut heeft namelijk een reclamespot gelanceerd met Remco Evenepoel in de hoofdrol. Patrick Lefevere heeft op de zaak gereageerd.

Pizza Hut Belgium heeft de nieuwe reclamespot voor televisie ook op sociale media aangekondigd en dat is ondertussen al flink bekeken geweest.

Evenepoel is al even ambassadeur van Pizza Hut en ook Patrick Lefevere heeft nu gereageerd op de zaak.

"Remco mag van ons reclame maken voor Pizza Hut. Eén of maximaal twee persoonlijke sponsors, daar trekken we de grens", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Wie zich zorgen maakt over de gezondheidseffecten van Remco Evenepoel als uithangbord van Pizza Hut: ook daar is over gesproken. In het najaar komt de Pizza Remco: volledig vegetarisch en low calorie. Ik laat mij vertellen dat hij nog lekker zal zijn ook.”