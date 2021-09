Veel lof van wereldkampioen voor van Aert: "Geen enkele renner gekend die dát kon" en "Ook nog eens enorme koersintelligentie"

Wout van Aert gaat vol voor de zege op het WK, na een nu al enorm vruchtbaar jaar met een klassiek voorjaar, de Tour de France en zilver op de Olympische Spelen.

Ook Johan Museeuw is vol lof voor de Belgische renner: "Dit blijft maar evolueren. Wie had vorig jaar gedacht dat hij nóg beter zou worden", vraagt hij zich af in De Zondag.

Ongekend

"In de Tour winnen in drie verschillende disciplines? Ik heb in mijn carrière geen enkele renner gekend die dat kon."

"Als hij wil, dan is hij wereldtop in de sprint, het klimmen én het tijdrijden. En dan heeft hij ook nog eens een ongelooflijke koersintelligentie."