Wout van Aert geeft publiek en organisatie pluim na zure tweede plek: "Ben ontgoocheld, weer zilver op kampioenschap"

Wout van Aert blijft maar tweede plekken en zilveren medailles opstapelen op grote kampioenschappen. Het publiek was fantastisch, de organisatie had het goed bekeken om te beginnen met deze tijdrit. Dat zat allemaal goed, maar Van Aert had graag nog één plaatsje beter gedaan.

"Ik ben ontgoocheld. Niet over mijn prestatie, want ik heb geen fouten gemaakt. Als een specialist in deze discipline je verslaat, moet je dat accepteren. Maar uiteindelijk is het weer een zilveren medaille op een kampioenschap", staat een teleurgestelde Van Aert stil bij de naakte feiten.

Aan de steun van het publiek heeft het niet gelegen. Zeker in Dudzele werden Van Aert en Evenepoel vooruit geschreeuwd, maar eigenlijk was de hele tijdrit op dat vlak een schitterende ervaring. "Ik heb nog nooit een tijdrit gereden met zoveel publiek langs de kant van de weg. Het doet me denken aan het veldrijden, met zoveel mensen die je toejuichen. Dat geeft extra motivatie om tot aan het gaatje te gaan."

GEWELDIGE START VAN WK

Door het WK in te zetten met deze tijdrit, moest het publiek ook niet lang wachten om de grote namen aan het werk te zien. "Het was een goede zet van de organisatie om te beginnen met de tijdrit bij de mannen. Ik hoop dat we nog een week lang supermooie events krijgen, dit was een geweldige start."

Even terug naar de sportieve strijd: Van Aert kreeg vanuit de volgwagen te horen dat Ganna dichterbij sloop. "Ik hou ervan om altijd correcte informatie over de tussentijden te krijgen. Ik wist vooraf al dat het geen walk in the park ging worden. Ik panikeerde niet toen ik hoorde dat Filippo Ganna dichterbij kwam. Mentaal was het geen probleem om dat te horen. We doen dat altijd zo in de tijdritten."

VERSCHIL GEMAAKT NA KASSEIEN IN DAMME

Aan de meet was het verschil amper vijf seconden. Is er een plaats waar Van Aert die seconden verloren heeft? "Na de kasseien in Damme was het plan om voluit te gaan en ik hoopte nog een beetje te versnellen. Ik heb daar vooral dezelfde snelheid aangehouden en Filippo heeft daar het verschil gemaakt. Je weet op voorhand dat het van de details afhangt."