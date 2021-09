Edward Theuns zeer blij voor vrouwelijke ploegmaat bij Trek-Segafredo: "Zo'n sterke renster en harde werkster"

Trek-Segafredo heeft opnieuw een wereldkampioene in haar rangen, want deze middag won Ellen van Dijk de WK-tijdrit bij de vrouwen. Edward Theuns, ook renner bij Trek-Segafredo, had lovende woorden voor van Dijk op Twitter.

Ellen van Dijk heeft een perfecte middag achter de rug. De Nederlandse renster van Trek-Segafredo reed een ijzersterke tijdrit en werd zo uiteindelijk voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioene tijdrijden.

Edward Theuns, die ook voor Trek-Segafredo rijdt, had lovende woorden voor van Dijk op Twitter. "WOW! We hebben (weer) een wereldkampioen. zo'n sterke renster en harde werkster!!! Het is verdiend", aldus Theuns.