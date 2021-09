Geen Belgische in de top 20 bij WK tijdrijden bij de dames: "Genoten in eigen streek" en "Start gaf adrenaline"

De Belgische rensters weerden zich zo goed mogelijk op het WK tijdrijden bij de dames. Een top 20 was net te hoog gegrepen: Julie Van de Velde zette de 22ste tijd neer, Sara Van de Vel eindigde als 30ste. Beiden bleven wel positief, want het een WK in eigen land was een geweldige beleving.

Een goede indeling was zoals zo vaak in het tijdrijden cruciaal, wist Van de Velde. "Het was belangrijk om niet te snel van start te gaan. Dat is ook goed gelukt. Ik wilde nadien met een goede regelmaat blijven rijden, maar dat was niet zo simpel. Het was knokken om de hoge wattages te blijven duwen."

Alles bij mekaar genomen vond Van de Velde wel dat dit WK tijdrijden een mooi verlengstuk aan het wielerjaar was. "Al bij al heb ik wel weer een goed gevoel op de fiets. Het is goed om het seizoen zo af te sluiten. Ik heb van genoten van dit WK in mijn streek", zegt de renster die woonachtig is in Torhout, niet zo ver van aankomstplaats Brugge dus.

© photonews

Van de Velde wilde dus niet vanaf de eerste meter er vol tegenaan knallen, wetende wat nog kwam. Van de Vel deed dit eigenlijk wel. "Ik ben te hard begonnen. Als je op het startpodium staat, beginnen de mensen je al aan te moedigen wanneer de speaker je voorstelt. Op het moment zelf is dat geweldig, maar dat gaf je wel wat adrenaline. De laatste twintig kilometer was ik kotsmisselijk. Ik denk dat ik alles gegeven heb."

De ex-triatlete was knap 9de op het EK tijdrijden, maar dit WK was dus een ander paar mouwen. "Ik heb nog maar drie kampioenschappen gedaan sinds ik echt wielrenster ben. Het is misschien nog wat ervaring dat ik mis. Ik heb moeten vechten voor mijn plaats op dit WK. Ik heb die zo goed mogelijk proberen te verdedigen."