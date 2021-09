Is Franse renner van Deceuninck-Quick-Step een man om in de gaten te houden voor de WK-wegrit? "Ik heb veel vertrouwen en kan niet wachten op volgend weekend!"

Komend weekend staat de wegrit op het WK op het programma en bij de Fransen is het onder meer uitkijken naar Florian Sénéchal. De renner van Deceuninck-Quick-Step is in vorm en liet het ook zien in de Primus Classic.

Op Twitter geeft Sénéchal aan dat hij klaar is voor de wegrit. "Ik heb veel vertrouwen. Ik heb goede benen en het team heeft geweldig werk geleverd. De overwinning in de Primus Classic heeft dit alles bevestigd. Ik kan niet wachten op volgend weekend!", aldus Sénéchal.

I feel confident. I have good legs and, once more, the team made a tremendous job.



This victory @primusclassicofficial just confirmed all this.



Can't wait for next weekend !



