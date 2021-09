Mathieu van der Poel heeft beslissing genomen: Nederlander staat aan de start van de WK-wegrit

Er is deze middag een favoriet bijgekomen voor de WK-wegrit. De KNWU, de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, heeft namelijk officieel bekendgemaakt dat Mathieu van der Poel aan de start van de wegrit zal staan.

Het was lang onduidelijk of Mathieu van der Poel wel kon starten aan de wegrit op het Wereldkampioenschap wielrennen, maar deze middag is er een beslissing genomen. De Nederlander zal gewoon starten.

De KNWU, de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, heeft het nieuws bekendgemaakt. Het probleem van Mathieu van der Poel aan zijn rug lijkt dus zo goed als opgelost te zijn. Met Mathieu van der Poel krijgen de andere favorieten er meteen een te duchten tegenstander bij.