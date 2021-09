Mathieu van der Poel heeft slecht nieuws voor Franse eendagswedstrijd: hij zal er niet aan de start verschijnen om zich voor te bereiden op de WK-wegrit

Deze middag is er een belangrijke beslissing genomen rond Mathieu van der Poel. De Nederlander van Alpecin-Fenix zal namelijk deelnemen aan de WK-wegrit. Een extra favoriet dus voor de regenboogtrui.

De KNWU heeft deze middag laten weten dat Mathieu van der Poel aan de start zal verschijnen van de WK-wegrit. Het was lang onduidelijk of de Nederlander wel kon deelnemen, want hij had al even last van zijn rug.

Door zijn deelname aan de WK-wegrit, heeft van der Poel wel slecht nieuws voor de GP Denain, dat dinsdag op het programma staat. Volgens Wielerflits zal van der Poel de Franse eendagswedstrijd laten schieten zodat hij zich kan voorbereiden op de wegrit.