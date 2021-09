Mooie transfer voor Shari Bossuyt: onze landgenote gaat in de WorldTour aan de slag

Shari Bossuyt, de Belgische kampioene bij de beloften, heeft een mooie transfer gemaakt in het wielrennen. Ze kan volgend seizoen namelijk aan de slag bij WorldTour-ploeg Canyon-SRAM. Bij Canyon-SRAM rijden heel wat sterke rensters.

Denk dan vooral aan Chloe Dygert, die altijd uitstekend voor de dag komt in het tijdrijden. Een mooie kans dus voor de 21-jarige Bossuyt, want zo kan ze zich verder ontwikkelen bij een echte topploeg in het vrouwenwielrennen.

“Being a pro cyclist with a team at this level gives me a lot of motivation. I'm looking forward to racing and learning a lot from the other riders," @BossuytS.



Welcome to the team for 2022 & 2023, Shari Bossuyt 👏https://t.co/bvhgV1IQV5#TakeTheLead



📸 @BastienGason pic.twitter.com/IzvHkc7RwT