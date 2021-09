Christoph Roodhooft laat zich uit over Florian Vermeersch: "We zouden hem zeker kunnen gebruiken"

Florian Vermeersch heeft heel wat indruk gemaakt in de WK-tijdrit voor beloften. Onze landgenoot eindigde namelijk op een knappe derde plaats. Vermeersch rijdt voor Lotto-Soudal, maar het had er ook anders kunnen uitzien.

Christoph Roodhooft vertelde in Vive le Vélo namelijk dat hij Florian Vermeersch naar zijn ploeg heeft proberen halen toen hij nog junior was. "We wilden hem toen als crosser halen, maar dat was mislukt", legde Roodhooft uit.

De ploegleider van Alpecin-Fenix wil Vermeersch nog altijd graag binnenhalen. "Het is een zeer goede renner en een toptalent voor het Belgisch wielrennen. We zouden hem zeker kunnen gebruiken. Zijn vader werkt bij ons als mecanicien, dus dat is misschien wel de eerste stap, want die kent het huis", aldus Roodhooft en staat te lezen bij Sporza.