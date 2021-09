Hermans won vorige tijdrit en nu met België 7de op WK: "Moeilijk het ontgoochelend te noemen, maar hoopte op meer"

Van de drie Belgische tijdrijders op het WK mixed relay, was Ben Hermans diegene die zijn vorige tijdrit gewonnen had. In de individuele tijdrit in de Tour Poitou-Charentes was Hermans de beste. Deze keer was het een ploeggegeven en werd het de zevende plek. Hermans hoopte op iets meer.

Het was een vrij gelijkmatige tijdrit van de Belgische mannen. "Ik heb de tussentijden nog niet met mekaar kunnen vergelijken, maar ik denk dat wij een hele egale tijdrit gereden hebben. We hebben goed dezelfde snelheid kunnen aanhouden. We zijn nooit veel gezakt in snelheid en we duwden goede wattages. Ik denk niet dat we tien of vijftien seconden rapper gereden konden hebben als we er een heel jaar op getraind hadden."

Door zijn tijdritzege in Loudun was Hermans met het goede gevoel naar het WK afgezakt. "Ja, dat geeft zeker vertrouwen. Ik denk dat mijn laatste tijdrit, die ik won, mij mijn selectie heeft opgeleverd. Het hangt natuurlijk allemaal af van de benen. Als je een beetje mindere benen hebt, zie je af en dat is niet goed voor de 'moral'. Ik had geluk dat ik goede benen had en het vrij vlot liep."

Een medaille was onverwacht geweest

Hoe vat de renner van Israel Start-Up Nation het resultaat op? "Het is moeilijk om het ontgoochelend te noemen, maar ik had toch op iets meer gehoopt. Ik dacht wel dat we tussen plaats 5 en 9 zouden eindigen. Het is de zevende plaats geworden: mooi in het midden. Een medaille was wel onverwacht geweest."

Dat kwam dan vooral omdat er heel wat absolute toppers aan de start van dit WK stonden. Ganna bij Italië, Martin bij Duitsland, Van Dijk en Van Vleuten bij Nederland. Dan had je nog de Zwitsers en ga zo maar door... "Ik denk dat negen-tien landen hun best mogelijke ploeg hebben opgesteld. Daar valt heel moeilijk tegen te concurreren."