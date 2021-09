Tony Martin viert op laatste koersdag met landgenoten nog wereldtitel: "Best mogelijke manier om afscheid te nemen"

Wat een kampioen is Tony Martin. Op zijn laatste koersdag deed de Duitser er nog een wereldtitel bij, samen met zijn landgenoten en landgenotes uiteraard die ook deel uitmaakten van de Mannschaft in het gemengde ploegentijdrijden.

Logischerwijs ging de aandacht vooral naar Martin, die na een schitterende carrière stopt als wielrenner. "Ik dacht niet aan mijn pensioen, het ging om de gouden medaille die op het spel stond. Vooral onze dames waren in grootse vorm. Ze hebben het fantastisch gedaan."

Het is ook passend dat net een WK de laatste wedstrijd van Martin geworden is. "WK's zijn altijd mijn hoogtepunt van het jaar geweest. Ik heb altijd genoten van de sfeer op de WK's en daar heb ik ook mijn grootste overwinningen behaald. Ik wist dat de sfeer in België fantastisch ging zijn. Het was alles wat ik mij had ingebeeld en zelfs nog meer. Het publiek was geweldig."

EMOTIONEEL MOMENT MET LANDGENOTEN

Martin kaart een speciaal moment aan. "De paar minuten dat ik met de volledige ploeg naar het einde van de koers keek was ook bijzonder. Toen we zagen dat de winst binnen was, heeft iedereen me het beste gewenst. Dat was een emotioneel moment. Dit is de best mogelijke manier om afscheid te nemen."

© photonews

Zijn eerste wereldtitel tijdrijden behaalde Martin tien jaar geleden. "Mijn wereldtitel in 2011 in Kopenhagen zal altijd het grootste moment in mijn wielercarrière zijn. De titel van 2021 is wel emotioneler. Ik ben ook blij voor mijn landgenoten, voor de meesten van hen is het de eerste gouden medaille. Het is nu tijd om te vieren, niet om na te denken over het einde van mijn carrière."

TIJD NEMEN OM LOOPBAAN TE BESCHOUWEN

Het dringt dus nog niet volledig door tot Der Panzerwagen dat het nu voor hem gedaan is. "Ook na grote overwinningen heb ik altijd wat tijd nodig om te realiseren wat er gebeurd is. Als ik de volgende dagen in mijn eentje ben, zal ik wel eens tijd hebben om na te denken over mijn carrière."