🎥 Geen WK voor Sep Vanmarcke: landgenoot stoomt zich klaar voor zijn favoriete koers

Wie niet in de WK-wegrit te zien zal zijn, is Sep Vanmarcke. Of hij dat heel erg vindt, valt te betwijfelen, want zo heeft onze landgenoot meer tijd om zich voor te bereiden op zijn favoriete koers: Parijs-Roubaix.

Eén van de landgenoten die we ongetwijfeld in de gaten moeten houden tijdens Parijs-Roubaix, is Sep Vanmarcke. De Belgische renner van Israel Start-Up Nation is zich namelijk zwaar aan het voorbereiden voor de klassieker.

Op een filmpje dat door Vanmarcke zelf op Instagram is gezet, is te zien hoe onze landgenoot serieus aan het doortrekken is op de Trouée d'Arenberg, één van de meest bekende kasseistroken in de Franse klassieker. Vanmarcke lijkt er duidelijk zin in te hebben.