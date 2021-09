D'hoore in WK in ondersteunende rol en rekent op werk andere landen: "Koers moet gedragen worden door Nederland"

Jolien D'hoore was jarenlang één van onze 'leading ladies'. Op het WK heeft ze een ondersteunende rol: België zet alles op Kopecky. Ook D'hoore probeert om haar landgenote mee op het podium te krijgen en haar te helpen op te boksen tegen de Nederlandse armada.

D'hoore gaat dus niet proberen om zelf wereldkampioene te worden? "Dat is niet aan de orde. Als we als één ploeg achter Lotte staan, kan zij heel dicht komen. Ik ben hier in een ondersteunende rol. Ik ben daar vrij realistisch in. Als je ziet hoe Lotte al een heel jaar rijdt, dan weet je dat zij dicht kan komen. Ik denk wel dat het alleen kan lukken als we met de hele ploeg achter haar staan."

Het is zeker niet zo dat België de volledige verantwoordelijkheid van de koers op de schouders zal krijgen. "Er zijn wel een aantal landen met dezelfde interesses als wij, die het ook op een sprint willen laten aankomen. Je hebt Bastianelli bij Italië, Norsgaard bij Denemarken. Dat zijn sterke sprinters en het kan in ons voordeel zijn dat hun landen voor hen rijden. Dat moeten we een beetje uitspelen."

OFFENSIEF VS DEFENSIEF KOERSEN

Het is wel duidelijk welk land dan wel de boel in handen moet nemen. "De koers moet gedragen worden door Nederland. Wij moeten alleen volgen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als het een harde koers is, moeten we zelf meer offensief rijden. Lotte kan een harde koers ook zeker aan. Anders moeten we eerder defensief rijden."