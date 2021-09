Epicentrum WK verschuift voor België van regio Brugge naar Mechelen: Van Aert & co zijn daar al aangekomen

De vierdaagse Knokke-Heist - Brugge zit er op. De Belgische ploeg voor zondag vertoeft in Mechelen nu. Daar zijn woensdag alle renners en de bondscoach aangekomen. Zo zijn ze al een eind dichter bij Antwerpen, de startplaats van de WK-wegrit zondag.

Nadat het WK zich de voorbije dagen zich vooral concentreerde op Brugge en West-Vlaanderen, vindt er een verschuiving plaats. De aankomst van alle wegritten ligt in Leuven, maar starten doen de meeste categorieën in Antwerpen. Belgian Cycling koos voor een plek tussen die twee steden om zich perfect te kunnen voorbereiden en dat is Mechelen geworden.

In het Van der Valk-hotel zullen ook de eliterenners logeren en zullen de laatste tactische richtlijnen uitgetekend worden. Een aantal van de geselecteerde renners, ook kopman Wout van Aert, zijn daar woensdagavond gespot, net als bondscoach Sven Vanthourenhout.

DAGJE VERPLICHTINGEN

Donderdag staat er geen WK-wedstrijd op het programma. Voor de eliterenners zal het een dag worden om enkele verplichtingen af te werken, waarna er grondig toegewerkt kan worden naar de WK-wegrit van zondag.