Jolien D'hoore is de nieuwe aanwinst van Cycling Vlaanderen en heeft zo al een uitdaging voor na haar wielercarrière

Jolien D'hoore reed nog mee in de mixed relay, maar stopt weldra met wielrennen. Cycling Vlaanderen heeft niet getalmd en wil graag gebruik maken van haar expertise. Het heeft nu al D'hoore aangesteld als nieuwe performance coach.

Jolien D'hoore is bezig aan haar laatste weken als profwielrenster. Op het WK mixed relay was ze dus één van de drie Belgische rensters en zaterdag gaat ze ook de wegrit rijden. Ruim een week later volgt dan de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen.

Die wil ze nog meepikken, dat zal haar laatste profkoers worden. Nadien hangt ze de fiets aan de haak, maar ze blijft wel actief binnen het wielrennen. Cycling Vlaanderen heeft haar weten te strikken en kondigt haar komst aan in een filmpje.

"Ik ga aan de slag bij Cycling Vlaanderen om met volle kracht het vrouwenwielrennen te ondersteunen", zo verwoordt D'hoore haar ambitie in haar nieuwe job.