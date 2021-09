OFFICIEEL: ex-ritwinnaar in de Vuelta verlaat Astana-Premier Tech voor avontuur bij Movistar

Movistar heeft haar eerste versterking voor volgend seizoen binnen. De Spaanse wielerformatie neemt namelijk Oscar Rodriguez over van Astana-Premier Tech. Rodriguez is een 26-jarige Spaanse klimmer.

Oscar Rodriguez heeft voor een nieuw hoofdstuk gekozen in zijn wielercarrière. De 26-jarige Spanjaard verlaat namelijk Astana-Premier Tech voor een avontuur bij Movistar. De klimmer tekende een contract tot 2023.

In het verleden won Oscar Rodriguez onder meer al een etappe in de Ronde van Spanje. Zo won hij in 2018 namelijk een rit toen hij nog voor Euskadi-Murias aan de slag was. Daarnaast werd Rodriguez ook al tweede in het algemeen klassement van de Vuelta a Burgos.