Tweede plaats voor Danny van Poppel in de Omloop van het Houtland: "De timing van onze sprinttrein was perfect"

Intermarché-Wanty-Gobert boven in de Omloop van het Houtland. Taco van der Hoorn haalde het daar namelijk voor zijn ploegmaat en landgenoot Danny van Poppel. Volgens van Poppel heeft de ploeg het uitstekend gedaan.

Sterke prestatie van Intermarché-Wanty-Gobert deze middag. Met Danny van Poppel hadden ze misschien wel de beste sprinter in koers, maar toch was het net niet nodig voor de Nederlander om naar de overwinning te sprinten. Zijn ploegmaat Taco van der Hoorn kon namelijk net het peloton voor blijven.

"Het was een risico in de finale. We weten tot wat Taco in staat is, maar toch was het ook niet logisch geweest als zijn medevluchter had gewonnen. Onze sprinttrein had echter een perfecte timing", aldus van Poppel, die net tweede werd achter van der Hoorn.