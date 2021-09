Van den Broek-Blaak kan amper wachten op Parijs-Roubaix: "Pure klassieker" en "Ga het niet doen zoals Marianne Vos"

De eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen komt eraan. Van Chantal Van den Broek-Blaak mocht het al zover zijn. Ze won dit jaar de Strade Bianche, heeft ook de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en het WK op haar palmares staan. Roubaix nog rijden is de kers op de taart.

"Het is een supercool parcours, een typische ééndagskoers die me goed ligt, ik heb gewacht op dit moment. Ik heb altijd naar de mannenkoers gereden, je ziet dat het een pure klassieker is. Je kan het met niets anders vergelijken", weet de renster die eind 2022 afscheid neemt van het peloton. "Ik zit dus met een dubbel gevoel: aan de ene kant is het heel erg boeiend, maar het is ook een beetje eng."

ALTIJD LEEG IN ROUBAIX

Van den Broek-Blaak weet ook al hoe ze Parijs-Roubaix goed kan doorkomen. "Je hebt er als iets grotere renster kracht voor nodig. Normaal ben ik goed als het een zware koers en finale is. In Roubaix ga je altijd leeg zijn, ik denk dus dat het een goede koers voor mij is."

Kunnen de vrouwen lessen trekken uit al die vorige edities bij de mannen? "Het heeft geen zin om tactisch de mannenkoers te kopiëren. Je kan winnen vanuit de vroege vlucht, vallen of lek rijden als je in goede positie zit of vanuit de achtergrond terugkeren om te winnen. Alles is mogelijk."

KASSEIEN

Eén zaak is zeker: de ene kasseistrook zal na de andere volgen. Hoe kijkt Van den Broek-Blaak daar tegenaan? "Ik ben niet slecht in het rijden op kasseien, maar ik ben er ook niet de beste in. Ik ben geen veldrijdster die constant op en af de fiets springt. Ik ga het niet doen zoals Marianne Vos! Maar ik heb er geen bang van, dat is al een goed iets."