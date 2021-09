Hetze tussen Evenepoel en Merckx? "Denk dat Merckx wel beter weet wat er in kopje Evenepoel omgaat"

Het WK in Leuven zou wel eens erg interessant kunnen gaan worden, met dank aan heel wat Belgen. Deze week was er wel wat gedoe ontstaan tussen Remco Evenepoel en Eddy Merckx. Wat denken de analisten?

"Over Evenepoel ga ik zelf niks zeggen, ik ga gewoon Eddy Merckx citeren", aldus Hans Vandeweghe in De Afspraak.

Voetballer op twee wielen

"Evenepoel rijdt altijd op zichzelf. Het is een voetballer op twee wielen. Of hij gelijk heeft? Hij weet meer van wielrennen dan ik."

"Ik denk dat Merckx wel weet wat er in het kopje en in de motor van Evenepoel zit. Zegt Evenepoel dat Merckx geen respect heeft? Dan zal dat voor mij nu ook niet zijn, maar dat is niet zo erg."