Nieuw sprintduel met Nys behoorde niet tot plannen van Baroncini: "Ik wilde solo gaan, dit is een droom die uitkomt"

Op het EK was het nog Thibau Nys die kon vieren, op het WK trok Baroncini aan het langste eind. Op het EK was de Italiaan nog tweede in de sprint achter Nys. De sprint afwachten behoorde deze keer niet tot zijn tactische plan.

"Ik wilde aanvallen in de laatste zes kilometer en dat heb ik gedaan. Na mijn tweede plaats op het EK wilde ik het zo goed mogelijk doen op dit WK. De tactiek was niet om de sprint af te wachten. Ik wilde aanvallen en solo gaan", was Baroncini op de persconferentie duidelijk over de strategie.

DROMEN VAN REGENBOOGTRUI

Wereldkampioen worden, dat doet wat met een mens. "Er gaan veel emoties in mij om. Dit is een droom die uitkomt. Ik droomde al van deze trui als kind. De ploeg heeft me goed vooraan gehouden. Dank aan de ploegmaats, was dat was niet gemakkelijk. Ik ben dan voluit gegaan, met alle energie die ik in mij had."

In de individuele tijdrit tussen Knokke-Heist en Brugge reed Baroncini een paar dagen geleden naar de negende plek. "Ik deed mijn best in de tijdrit, het was niet gemakkelijk om de strijd aan te gaan met al die sterke jongens. Voor mij is dit het eerste jaar dat ik zo'n kampioenschap rijd."

STAGIAIR BIJ TREK-SEGAFREDO

Uiteraard is het de bedoeling dat er nog velen volgen, ook als prof. Momenteel is Baroncini stagiair bij Trek-Segafredo. "Ik hoop om een goede prof te worden, maar dat is niet gemakkelijk. We zullen zien hoe het in de toekomst verloopt."