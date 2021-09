Ook bij U23 resem valpartijen: Italiaan Baroncini haalt wereldtitel binnen in bloedstollende finale, geen prijs voor België

Valpartijen en nog eens valpartijen: dat was ook het verhaal bij de U23. Daar had de Italiaan Baroncini geen last van. In een nagelbijtende finale, waarin alles op een zakdoek lag, kwam hij met een splijtende demarrage. De Belgische beloften pakten geen medaille.

In tegenstelling tot de junioren begonnen de beloften hun koers in Antwerpen, maar nog voor de officiële start werd er gevallen. Die lijn trokken de beloften dus wel door: ook hun WK stond bol van de crashes en de schermutselingen. Een Est, een Nieuw-Zeelander en een Ier lieten zich door deze toestanden niet afschrikken: Karpenko, Currie en Ward gingen samen in de aanval.

De Belgen bleven niet bespaard van de hectiek. Er waren al incidentjes waar Van Den Bossche en Van Tricht bij betrokken waren, zonder al te veel erg. Wanneer Arnaud De Lie op een stoep ten val kwam, greep de bondscoach zich allicht wel naar de haren. Het Lotto-talent was één van onze speerpunten. Met bloedsporen op zijn armen en knie bleef De Lie op het asfalt zitten: hij barstte uit in tranen, zijn WK was voorbij.

OOK VAN EETVELT VALT

Ondertussen bleef vooraan enkel nog Currie over, maar die had met mechanische pech te maken. Paige knalde hem voorbij met een kleine zestig kilometer te gaan. Kort hierna was daar al het volgende akkefietje met een Belg: op Van Eetvelt moest niet gerekend worden in de finale. Hij kwam samen met de Noor Wærenskjold ten val.

Paige was geen lang avontuur vooraan in de koers gegund. Wel vormde er zich een nieuwe kopgroep met negen jonge mannen: Colnaghi, Hoole, Johannessen, Schmid, Vermaerke, Fisher-Black, Kopecky, Costa en Drizners waren mee. Tegenaanvallers Fedorov en Vauqelin maakten de oversteek, de Belgen misten de boot volledig en moesten werken in het peloton. En ze waren dus al enkele pionnen kwijt.

VERMEERSCH ZET NOG ALLES OP ALLES

Een enorme tempoversnelling van Vermeersch deed het verschil met de kopgroep slinken van 35 naar 17 seconden. Nog eens proberen op de volgende helling, dacht Vermeersch. Slechts een handvol renners hielden zijn wiel, maar niemand van hen wilde overpakken. Het waren vooral afstoppers. Vooraan zette de Zwitser Schmid zijn kompanen met een aanval onder druk.

Het kwam tot een samensmelting tussen de eerste achtervolgers, het groepje Vermeersch en wat nog overbleef van het peloton. Kluckers reed naar Schmid toe, maar geen van hen bleef uit de greep van de meute. Aanvallen bleven komen: Baroncini waagde zijn kans. Dat was de goede demarrage: de nummer 2 van het EK pakte goud op het WK! Nys spurtte enkele tellen later naar de zesde plek.