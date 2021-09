Denise Betsema wint de Ethias Cross in Bredene

De Ethias Cross in Bredene is gewonnen door de Nederlandse Denise Betsema.

Een kopgroep met maar liefst negen Nederlandse vrouwen werd in de tweede ronde onder impuls van Pieterse naar de vaantjes geholpen.

Halfweg koers bleven er nog vier dames over. Toen Wordt moest lossen, bleven Betsema, Pieterse en Kastelijn samen.

In de laatste ronde kwam er een aanval van Betsema. Pieterse leek te kunnen volgen, maar ging even verder onderuit. Betsema was weg en pakte de zege, Kastelijn ging nog voorbij Pieterse naar de tweede plaats. Pieterse vervolledigde het podium.