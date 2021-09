Valgren redt de meubelen voor Denemarken en denkt aan verongelukte Sørensen: "Hij is een grote naam"

Dat sterke Denemarken, het land met vijf kopmannen, had reddende engel Michael Valgren nodig om een podiumplaats op het WK wielrennen te bemachtigen. Door omstandigheden schoot hij als enige kopman over. Met zijn medaille eert hij ook Chris Anker Sørensen.

Heel wat 'Danish Dynamite' kwam er niet uit, de druk lag bij Valgren. "Als ploeg hadden we niet de beste dag. We hadden pech met twee valpartijen van Mads Pedersen. De tweede keer lag Kron er ook bij. Ook Honoré is gevallen, Magnus Cort had al snel krampen en Asgreen had niet de beste dag. Ik dacht: "Oei, nu moet ik het doen." Ik heb de meubelen gered voor de Deense federatie. We hadden met meer vooraan moeten zitten."

PARCOURS MEER OP MAAT

Valgren doet het al jaren behoorlijk op het WK. Wat zorgde er voor dat hij dit jaar nog dichter kon eindigen? "Deze koers lag me goed. Imola was eigenlijk te zwaar voor mij, maar ik reed er nog bijna top tien. Met Mads Pedersen hebben we gewonnen en in Oostenrijk was het ook te zwaar, maar werd ik nog zesde. Eindelijk was het WK nu eens een koers voor mij. Leuk dat ik nu het podium haal."

Ook moest de bronzen medaillewinnaar denken aan Chris Anker Sørensen, de ex-prof die ruim een week geleden verongelukte in Zeebrugge. "Chris was een speciale kerel. Hij leefde voor zijn fiets, we waren goede vrienden. Ik heb veel van hem geleerd toen ik neoprof was. Ik had hem in mijn gedachten."

LASTIGE WEEK

Je moet het als Deen maar doen: zo'n dramatische gebeurtenis verwerken en dan meteen weer presteren. "De hele Deense ploeg heeft een lastige week gehad. We kenden hem goed, hij is een grote naam in Denemarken. Ik wilde hem eren. Hij moedigde ons aan om te doen wat we graag doen en dat is met de fiets rijden."