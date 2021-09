Remco Evenepoel bedankt de Belgische fans op sociale media

Het WK wielrennen werd een overweldigend succes, al ontbraken wel de Belgische medailles in de wegrit.

Een van de uitblinkers bij de Belgische ploeg was Remco Evenepoel. Hij koerste zondag constant in de aanval.

Op Twitter bedankte Evenepoel de Belgische supporters voor hun steun. De belangstelling was overweldigend groot.

“Ik ben trots op mijn land en mijn vlag, en om de trui te dragen die dat vertegenwoordigt, is de grootste eer die een sporter kan hebben”, klinkt het. “Ik heb echt alles gegeven. Ik heb geprobeerd de decibels van jullie gejuich om te zetten in watts! De menigte was geweldig! Bedankt België!”