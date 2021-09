Vlaams publiek maakte op WK grote indruk op de wielrenners: "Het was gigantisch, de beste sfeer ooit!"

Met zovelen waren ze opgedaagd, hun enthousiasme haast niet te temmen. Het Vlaamse wielerpubliek heeft indruk gemaakt op het WK. Nu was de top van het internationale wielrennen daar wel, die renners zijn echt wel iets gewoon. Bij iedereen leeft echter de indruk: dit was iets speciaal.

Zeker als Belgische renner moet het volop genieten zijn om door zo'n menigte zo toegejuicht te worden. "Het was gigantisch", aldus Tiesj Benoot. "Het was zoals de Ronde van Vlaanderen, maar dan constant, hé. Zeker op het lokale circuit."

Tijdens de koers had ik kippenvel

Ook de buitenlandse renners waren enorm onder de indruk. "Voor mij was het ongelooflijk om dit mee te maken", zegt zilveren medaillewinnaar Dylan van Baarle. "Zoveel mensen die je vooruit schreeuwen: ik heb nog nooit zoiets ervaren. Zelfs tijdens de koers had ik kippenvel. Dit is heel speciaal, zeker na anderhalf jaar zonder publiek te koersen.

Voor Michael Valgren, de man die het brons haalde, was het zowel sportief als qua beleving een hoogtepunt. "Dit was de beste sfeer ooit! Het was onwerkelijk. Op die laatste steile helling, dat was..." Valgren kwam niet meer uit zijn woorden, hij deed het met gebaren: veel kabaal in het hoofd, daar kwam het op neer. "Dit is waar wielrennen om draait. Het is leuk om terug te keren naar een vorm van normaliteit."