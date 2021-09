Olav Kooij laat Jumbo-Visma dubbelslag vieren in Kroatië

Olav Kooij was onlangs derde in Leuven op het WK voor beloften en laat in Kroatië zien dat hij echt wel een winnaarstype is. Kooij won de tweede rit in de CRO Race en is ook de nieuwe leider. In de openingsetappe was de Nederlander tweede geëindigd.

De laatste lokale ronde van de tweede rit van de CRO Race in Otočac werd aangevat met een compact peloton: het zou dus zoals verwacht een massasprint worden na 187 kilometer. In aanloop naar de sprint waren de jongens van Uno-X goed vertegenwoordig vooraan. Halvorsen, de sprinter van Uno-X, zat vroeg op kop, maar viel ook nog behoorlijk stil in de laatste meters. Het was Kooij die er op het ideale moment uitkwam en ook zijn inspanning goed kon volhouden op de streep. Na er een paar keer dicht bij te zijn is nu dus daar wel die overwinning voor Kooij. MENTEN IN TOP TIEN Bauhaus, de winnaar van de eerste rit, geraakte niet in de top tien. Kooij gaat dus ook aan de leiding het klassement. Wel was er in de tweede etappe nog een ereplaats voor Milan Menten: de Belg van Bingoal Pauwels Sauzen WB werd zevende.