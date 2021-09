Remco Evenepoel laat WK achter zich met deelname aan koers in Italië, drie andere Belgen aan zijn zijde

Remco Evenepoel gaat al snel de focus verleggen na het WK wielrennen. In Italië staat zijn volgende koers op het programma: Evenepoel gaat meedoen aan de Giro dell'Emilia. Deceuninck-Quick.Step stelt een ploeg op met allemaal renners die bergop wel uit de voeten kunnen.

De Giro dell'Emilia staat zaterdag op de kalender en zal dus de eerste koers zijn van Evenepoel na het WK, waar hij derde werd in de tijdrit en zich heel gretig toonde in de wegrit. Evenepoel één van de ijzers die Deceuninck-Quick.Step in het vuur heeft in de Giro dell'Emilia, samen met Almeida, de Portugees die in 2020 daar strandde op 300 meter van de overwinning.

De helpers die ze met zich meekrijgen, moeten in staat zijn om hen bergop goed bij te staan. Met Dries Devenyns, Pieter Serry en Mauri Vansevenant gaan er naast Evenepoel nog drie Belgen mee. Daarnaast zijn er ook nog de Italianen Andrea Bagioli en Fausto Masnada.

TEST VOOR LOMBARDIJE

"Vorig jaar hadden we twee renners in de top vijf en nu hopen we opnieuw mee te doen voor de prijzen", zegt sportdirecteur Davide Bramati. "We hebben een ploeg met zowel jonge als ervaren renners. Het is een belangrijke test voor de Ronde van Lombardije, het laatste Monument van het seizoen, en we beginnen eraan met veel vertrouwen."